Разыгрывали целые спектакли: банду борцов-карманников задержали в Петербурге
Банду борцов-карманников задержали в Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
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Злоумышленники подыскивали себе жертв прямо на улицах.
Целую банду борцов-карманников задержали в Санкт-Петербурге. Они подыскивали своих жертв на улицах и разыгрывали перед ними настоящий спектакль.
Предлагали помериться силами, или подбегали с дружескими объятиями. Когда озадаченный прохожий объяснял воришкам, что они не знакомы, те извинялись и уходили, не забыв прихватить с собой ценные вещи. Так, пятеро петербуржцев не досчитались айфонов и украшений. Все это и не только нашли у четверых задержанных
При обысках у подозреваемых нашли дорогую одежду и обувь, а также банковские карты и сматфоны, откуда через приложения с чужих счетов они списали более 400 тысяч рублей. Всю банду заключили под стражу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков. За все время он вынес из кредитных организаций более 39,8 миллионов рублей. Сотрудникам он угрожал предметом, похожим на пистолет.
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