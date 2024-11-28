Разыгрывали целые спектакли: банду борцов-карманников задержали в Петербурге

Злоумышленники подыскивали себе жертв прямо на улицах.

Целую банду борцов-карманников задержали в Санкт-Петербурге. Они подыскивали своих жертв на улицах и разыгрывали перед ними настоящий спектакль.

Предлагали помериться силами, или подбегали с дружескими объятиями. Когда озадаченный прохожий объяснял воришкам, что они не знакомы, те извинялись и уходили, не забыв прихватить с собой ценные вещи. Так, пятеро петербуржцев не досчитались айфонов и украшений. Все это и не только нашли у четверых задержанных

При обысках у подозреваемых нашли дорогую одежду и обувь, а также банковские карты и сматфоны, откуда через приложения с чужих счетов они списали более 400 тысяч рублей. Всю банду заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что житель Екатеринбурга получил почти восемь лет за ограбление 12 банков. За все время он вынес из кредитных организаций более 39,8 миллионов рублей. Сотрудникам он угрожал предметом, похожим на пистолет.