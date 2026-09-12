Бьянка рассказала о доме мечты с гардеробом на половину площади

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 24 0

Звезда объяснила, почему решила полностью переделать пространство после покупки недвижимости.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Бьянка рассказала, сколько тратит на ремонт нового дома

Певица Татьяна Липницкая, более известная под псевдонимом Бьянка, рассказала, что ее гардероб в новом доме занимает ровно половину от жилой площади. Звезда поделилась эксклюзивными подробностями в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения «Русского радио».

«У меня гардероб ровно на половину дома. Я без понятия, сколько там этих квадратов, мне поскорее бы закончился ремонт», — честно сказала исполнительница.

По словам Бьянки, ремонт нового дома идет нелегко. У звезды высокие стандарты требований, и на меньшее она не согласна, а это упирается в серьезные финансовые вложения.

«Такой стандарт, вы себе не представляете. Куча бабла. Просто немереная какая-то куча бабла и постоянные задержки», — рассказала певица.

Бьянка добавила, что этот проект — дом ее мечты, поэтому дом был куплен без косметического ремонта, чтобы исполнить все желания звезды.

«Была просто чистая коробка, мы делали полностью все — веранду, ландшафтный дизайн, потом я сделала на территорий небольшой спортзал. Мы делали все под ключ, и именно так, как я хочу, потому что это был дом моей мечты, в котором я бы хотела жить до конца», — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бьянка считает свой дом сугубо личной территорией, а место мужчины в нем разве что в будке.

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