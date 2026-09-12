Спасатели нашли тело еще одного альпиниста после схода лавины в КБР

Число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии достигло 16

Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста в районе схода лавины в горах Черекского района Кабардино-Балкарии.

Погибшего нашли в ходе поисковых работ в ущелье, где ранее лавина накрыла группу альпинистов. Общее число жертв трагедии достигло 16 человек, судьба еще одного участника восхождения остается неизвестной. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

«Сегодня спасатели нашли тело одного альпиниста. Общее количество погибших составляет 16 человек. Судьба одного альпиниста остается неизвестной», — сообщили в ведомстве.

Поисково-спасательные работы временно остановлены из-за ухудшения погодных условий. В МЧС уточнили, что сохраняется высокий риск схода новой лавины. Возобновить операцию планируется утром в воскресенье, 13 сентября.

Тело найденного альпиниста доставили вертолетом в Нальчик, после чего его передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что лавина сошла со склона в Безенгийском ущелье и накрыла группу альпинистов. До обнаружения нового погибшего было известно о гибели 15 человек и шестерых пострадавших. Судьба двух участников оставалась неизвестной. В Росгвардии также уточняли, что среди погибших есть представители ведомства.

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