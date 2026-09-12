За «карася» ответила рублем: суд оштрафовал женщину за слова о главе СНТ

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Жительница назвала председателя наглым в общем чате дачников.

В Татарстане женщину оштрафовали за наглого карася

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Татарстане женщину оштрафовали за сравнение главы СНТ с карасем

Суд в Татарстане назначил местной жительнице штраф в размере пяти тысяч рублей за оскорбление председателя садоводческого товарищества. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Поводом для разбирательства стало сообщение женщины в общем чате СНТ. В переписке она назвала председателя «наглым карасем», пояснив, что тот не реагирует на проблемы дачников.

Руководитель товарищества обратился в суд, заявив, что такая характеристика затронула его личные и деловые качества. По его словам, ситуацию усугубило то, что переписку могли видеть другие садоводы, из-за чего у них могло сложиться негативное мнение о нем.

В отношении женщины возбудили административное дело по статье КоАП РФ об оскорблении. Во время рассмотрения дела суд привлек учителя русского языка одной из местных школ. Педагог пришел к выводу, что выражение «наглый карась» имеет отрицательную окраску и формирует негативное представление о человеке.

Жительница и ее защита с решением не согласились. Они настаивали, что эта фраза является метафорой, с помощью которой женщина выразила недовольство работой председателя, а не стремилась его унизить.

Однако суд не принял эти доводы и назначил ей штраф в пять тысяч рублей. Апелляционная инстанция также оставила решение без изменений.

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