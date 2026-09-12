Нейросети в школе: кому из учеников разрешат пользоваться ИИ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 17 0

Минпросвещения РФ подготовило рекомендации по применению искусственного интеллекта в образовательном процессе для учеников разных возрастов.

Можно ли в школах использовать ИИ 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Минпросвещения разрешило школьникам использовать ИИ с пятого класса

Школьники с 5-го по 11-й класс смогут использовать сервисы искусственного интеллекта в учебных целях. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения РФ, с которыми ознакомились РИА Новости.

Ученикам начальной школы при этом не рекомендуют самостоятельно применять такие технологии во время занятий.

В 5–9-х классах решение о возможности использования нейросетей будет принимать учитель. С помощью ИИ школьники смогут искать информацию, разбирать сложные темы и проверять различные гипотезы.

Для учащихся старших классов технологии разрешили использовать при подготовке проектов и исследовательских работ. Нейросети могут помочь при обработке больших объемов данных, проведении расчетов, создании прогнозов и оформлении результатов.

При этом педагог вправе запретить применение ИИ в заданиях, где необходимо оценить способность ученика самостоятельно анализировать информацию, рассуждать и проявлять творческий подход. Использовать такие технологии также нельзя во время контрольных, итоговой аттестации и других работ, в которых школьник должен самостоятельно продемонстрировать знания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с этого учебного года школьников ждут занятия по профилю «Искусственный интеллект» с углубленным изучением информатики. Ученики узнают о принципах работы нейросетей и машинного обучения, освоят анализ данных и научатся критически оценивать ответы ИИ.

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