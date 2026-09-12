Россия наращивает поставки кофе из Эфиопии

Россия увеличивает объемы поставок кофе из Эфиопии, где также растет производство этого продукта. Об этом 12 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.

«И потребление [кофе] растет, и волатильный достаточно товар, действительно, потому что во всем мире потребление растет. Но эфиопский, <...> кенийский, танзанийский [кофе] — считаются [одними из] хороших очень сортов, поэтому поставки из Эфиопии наращиваем, и они объемы производства тоже наращивают», — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что Россия ведет переговоры о прямых поставках цветов из Эфиопии. Сейчас часть этой продукции поступает через Нидерланды, где находится крупный международный хаб.

«Эфиопия — один из крупнейших центров производства цветов, но часть продукции мы получаем через Голландию, поскольку в Голландии крупнейший хаб. Мы сейчас пытаемся договориться [с Эфиопией] на прямые поставки — это и цены немножко подснизит, и понятно, конкуренцию на нашем рынке повысит», — отметил министр.

В свою очередь, Россия увеличивает поставки минеральных удобрений в Эфиопию. Также африканская страна проявляет интерес к российской машиностроительной продукции.

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