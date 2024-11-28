«Лучше буду со своей»: Никита Джигурда кардинально сменил имидж
Никита Джигурда сменил имидж из-за съемок в фильме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Он планирует сбрить бороду и помолодеть на три десятка лет.
Актер Никита Джигурда решился кардинально сменить имидж. Об этом она рассказал в беседе с порталом NEWS.ru.
Он признался, что появился на экране в образе джентльмена из-за съемок в фильме. Актер снимается в исторической кинокартине у режиссера с мировым именем, и для роли ему необходимо быть для себя и остальных в непривычном образе.
«По роли мне нужно быть в таком виде. Чем каждый раз клеить бороду, лучше быть со своей», — отметил он.
Также артист добавил, что открыт к новым сотрудничествам в стоящих проектах в его элегантном образе, который он сейчас «держит» на экране. Потом актер планирует сбрить бороду и помолодеть на 30 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Джигурда довел соседей до истерики. После репетиций вместе с другими участниками Джигурда и Горбашов часто проводили вечера. По словам музыканта, яркость и амбициозность Джигурды невозможно унять, его персональные концерты нередко продолжались и в кругу друзей. Он пел на весь дом, и соседи на следующий день просили пощадить их.
86%
1.57 116.14
3.05
Нашли ошибку?