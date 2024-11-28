Экс-проректора РУДН задержали по делу о хищении бюджетных средств

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 47 0

Полиция провела обыски у подозреваемой.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Правоохранители задержали экс-проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Выявило хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы», — заявила Волк.

В 2012 году сообщалось о скандале в РУДН. Тогда около четырехсот абитуриентов оплатили обучение якобы в этом вузе через фирму-однодневку. Однако после нескольких занятий учебный процесс вдруг закончился.

В университете, а в частности, на тот момент еще проректор по дополнительному образованию Анжела Должикова заявила, что честное имя РУДН использовали. Там уверяли: вуз не имеет ничего общего с компанией, через которую мошенники – так их называли в учреждении – оформили договор. К делу тогда подключились правоохранители и депутаты.

Как стало известно 5-tv.ru, задержана Анжела Должикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева почти на один миллиард рублей. Также он обязан выплатить штраф в размере 132,9 миллиона рублей.

Жилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыскиЖилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыски. Фото:5-tv.ru

Жилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыскиЖилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыски. Фото: 5-tv.ru

Жилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыскиЖилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыски. Фото: 5-tv.ru

Жилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыскиЖилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыски. Фото: 5-tv.ru

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