Экс-проректора РУДН задержали по делу о хищении бюджетных средств

Полиция провела обыски у подозреваемой.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Правоохранители задержали экс-проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
«Выявило хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы», — заявила Волк.
В 2012 году сообщалось о скандале в РУДН. Тогда около четырехсот абитуриентов оплатили обучение якобы в этом вузе через фирму-однодневку. Однако после нескольких занятий учебный процесс вдруг закончился.
В университете, а в частности, на тот момент еще проректор по дополнительному образованию Анжела Должикова заявила, что честное имя РУДН использовали. Там уверяли: вуз не имеет ничего общего с компанией, через которую мошенники – так их называли в учреждении – оформили договор. К делу тогда подключились правоохранители и депутаты.
Как стало известно 5-tv.ru, задержана Анжела Должикова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева почти на один миллиард рублей. Также он обязан выплатить штраф в размере 132,9 миллиона рублей.
Жилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыски. Фото:
Жилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыски.
Жилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыски.
Жилище экс-проректора РУДН Должиковой, где прошли обыски.
Читайте также
86%
2.95 113.09
2.60
Нашли ошибку?