Путин: Россия применит все средства в случае передачи Украине ядерного оружия

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

При этом президент подчеркнул, что РФ не допустит попадания такого вооружения в руки киевского режима.

Путин: Россия применит все средства в случае передачи Киеву ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com/Oskar Eyb

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Если киевский режим получит ядерное оружие, Россия будет вынуждена применить все имеющиеся у нее средства поражения. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

«В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения», — прокомментировал ситуацию президент.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что РФ не допустит подобного шага со стороны Запада и Украины.

В ходе своего выступления российский лидер также высказался об ударах западным оружием вглубь РФ. По его словам, Москва будет отвечать на такие удары, в том числе при помощи новой баллистической ракеты «Орешник», которой нет равных во всем мире.

Российский лидер также отметил, что у России есть ряд ракетных комплексов «Орешник», которые уже готовы к применению.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о том, что все, что находится в эпицентре применения «Орешника», превращается в пыль.

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