Памятник погибшей при обстреле ВСУ кенгуру установили в Белгородском зоопарке

В зоопарке Белгорода появилась скульптура кенгуру Гранди, которая погибла в результате обстрела города со стороны Украины весной этого года. Об этом сообщает Telegram-канал учреждения.

Когда боевики ВСУ начали атаковать город, животное находилось на улице. Гранди скончалась из-за ранений 19 марта. Также от осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру.

«Гранди была ручной, невероятно милой и дружелюбной. Мы нежно любили ее и хотим, чтобы память о ней навсегда осталась в наших сердцах и в нашем уютном парке. Летом здесь высадили виноград, который наша пушистая девочка просто обожала», — рассказали в зоопарке.

Памятник Гранди изготовили московские скульпторы Вадим и Станислав Кирилловы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Московском зоопарке впервые за десять лет появился гигантский осьминог. Он прибыл в зоопарк с северного берега Тихого океана в Приморье. После месячного карантина он поселился в павильоне «Экзотариум».

В его аквариуме морская вода не теплее восьми градусов — это самая оптимальная температура для северных подводных жителей. Этот осьминог — самый крупный моллюск из класса головоногих.