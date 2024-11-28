Памятник погибшей при обстреле ВСУ кенгуру установили в Белгородском зоопарке

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Когда боевики начали атаковать город, животное находилось на улице.

В зоопарке Белгорода появилась скульптура кенгуру Гранди, погибшей при атаке ВСУ

Фото: Белгородский зоопарк

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В зоопарке Белгорода появилась скульптура кенгуру Гранди, которая погибла в результате обстрела города со стороны Украины весной этого года. Об этом сообщает Telegram-канал учреждения.

Когда боевики ВСУ начали атаковать город, животное находилось на улице. Гранди скончалась из-за ранений 19 марта. Также от осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру.

«Гранди была ручной, невероятно милой и дружелюбной. Мы нежно любили ее и хотим, чтобы память о ней навсегда осталась в наших сердцах и в нашем уютном парке. Летом здесь высадили виноград, который наша пушистая девочка просто обожала», — рассказали в зоопарке.

Памятник Гранди изготовили московские скульпторы Вадим и Станислав Кирилловы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Московском зоопарке впервые за десять лет появился гигантский осьминог. Он прибыл в зоопарк с северного берега Тихого океана в Приморье. После месячного карантина он поселился в павильоне «Экзотариум».

В его аквариуме морская вода не теплее восьми градусов — это самая оптимальная температура для северных подводных жителей. Этот осьминог — самый крупный моллюск из класса головоногих.

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