«Совпали энергетически»: Шнуров рассказал о работе с Инстасамкой

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 26 0

Сергей Шнуров получил удовольствие от работы с Инстасамкой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В начале ноября «Ленинград» вместе с певицей выпустили совместный альбом.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал 5-tv.ru о работе с молодой артисткой Инстасамкой. Как оказалось, работать с ней исполнителю очень понравилось.

«Шикарно. Просто замечательно, мы совпали, так сказать, как говорят блондинки, энергетически», — сказал воодушевленный Шнуров на презентация клипов с нового альбома группировки.

На вопрос, почему выбор пал именно на эту исполнительницу, фронтмен группы отшутился, сказав, что она ему «по возрасту подходит».

Совместный альбом группировки «Ленинград» и Дарьи Зотеевой (настоящее имя певицы) вызвал достаточно неоднозначную реакцию в медиаполе,. Одни в восторге, другие — в ужасе. Но, несмотря на неоднозначную реакцию, артисты добились, чего хотели, — вызвали интерес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Инстасамка шокировала поклонников фото до популярности. Тогда она жила на съемной квартире с пятью соседями — только переехала в Москву — и плакала от безденежья.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
Незабываемый круговорот чувств: любовный гороскоп на декабрь 2024

Последние новости

4:17
Новости для Бьянки и Лерчек: правда ли, что Natan вернулся к жене?
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 декабря
3:54
Сразу 30 вражеских беспилотников уничтожили в Ростовской области
3:44
«Совпали энергетически»: Шнуров рассказал о работе с Инстасамкой
3:36
«Миссия невыполнима»: посланнику Трампа по Украине предсказали провал
3:19
На BMW въехал в зрителей: арестован блогер-дрифтер Гаджиев

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год