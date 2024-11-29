В России договорились снизить цены на молоко и масло

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

«Известия»: производители и продавцы договорились снизить цены на молоко и масло

производители и торговля договорились снизить цены на молоко и масло

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Цена социально значимые товары снизится на 10-15%.

Цены на социально значимые товары, такие, как молоко и сливочное масло, в России снизят. Об этом договорились продавцы и производители молочной продукции. Об этом «Известиям» сообщили представители крупных поставщиков.

Так, как рассказал гендиректор одной из компаний Анатолий Лосев, они выделят несколько позиций товаров, на которые снизят цены. К примеру, молоко в недорогой упаковке жирностью 2,5% подешевеет на 10%, сливочное масло жирностью 72% — на 7–10%.

При этом, как отметили в Федеральной антимонопольной службе, на такое предложение положительно отреагировали большинство продавцов. Некоторые все же отказались снижать цены.

«Поставщики молочных продуктов сегодня прикладывают максимальные усилия, чтобы обеспечить доступность категории на полке, запускают промо по наиболее социально значимым товарам, вводят эмбарго на повышение отпускных цен», — отметил гендиректор одной из компаний по производству молочной продукции Артем Белов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет в случае полного отказа от молока.

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