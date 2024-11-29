«Невезучий»: задержан капитан перевернувшегося в Териберке катера

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В Мурманске задержан капитан перевернувшегося в Териберке катера

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В его крови нашли алкоголь.

История спасения туристов, которые едва не утонули в Баренцевом море, обрастает новыми подробностями. Оказывается, капитан прогулочного судна был пьян.

Мужчину задержали, в его крови нашли алкоголь. Сам он утверждает, что выпил уже после крушения. Суд решает вопрос об аресте.

Четверо взрослых и пятеро детей отправились на поиски китов в шторм на полусамодельном судне с креном на левый борт. По некоторой информации капитан знал, что грядет шторм, а судно неисправно.

Среди местных жителей задержанный уже давно получил прозвище «невезучего капитана», поскольку с пугающей регулярностью тонул, горел и садился на мель. Так случилось и в минувшую среду: катер получил пробоину и мгновенно стал идти ко дну. Трагедии удалось избежать чудом, пассажиров подобрали находившиеся поблизости рыбаки.

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