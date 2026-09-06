Анастасия Волочкова призналась, что дочь раньше не понимала ее

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что дочь Ариадна раньше не понимала, зачем она проводит бесплатные концерты и спектакли, которые не приносят ей финансовой выгоды. Об этом артистка рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Волочкова отметила, что для нее важнее всего не известность, а поступки, которые она совершает для людей.

«Я всегда хотела быть в жизни известной не громкостью имени, а как раз делами и поступками, которые я совершаю. Большими или малыми, это неважно, но главное, что они у меня всегда от чистого сердца», — рассказала артистка.

По словам балерины, уже более 20 лет она приглашает зрителей на свои авторские спектакли и концертные программы бесплатно. Кроме того, во время выступлений в разных городах она дает возможность местным творческим коллективам выйти на одну сцену с ней.

Волочкова подчеркнула, что ценит возможность дарить людям эмоции и получать от них любовь и поддержку.

«Для меня вообще не все в жизни измеряется деньгами. Есть такие ипостаси, как любовь, человеческие отношения, если они истинны, и эмоции, которые мы можем дарить и испытывать друг другу. Это не продается, не покупается за деньги», — сказала балерина.

Артистка также рассказала, что дочь раньше задавала ей вопросы о таких проектах, поскольку не понимала, зачем заниматься ими без оплаты.

«Мам, зачем ты это делаешь? Вот эти благотворительные свои концерты, спектакли, ты за них не получаешь денег, еще и свои из кармана тратишь на свою команду и платишь артистам», — вспоминала Волочкова слова дочери.

Балерина объяснила, что воспринимает такую деятельность как личную обязанность.

«Я просто не могу этого не делать, это мой человеческий долг», — отметила Анастасия Волочкова.

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