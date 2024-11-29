«Противник отступает»: российские войска выбивают ВСУ в районе Серебрянки в ДНР

Ни на минуту российские подразделения не прекращают выбивать боевиков в районе села Серебрянка в ДНР. Продвижению штурмовиков помогает работа фронтовых разведчиков «Западной» группировки войск.

Их расчеты не только первыми оказываются на позициях противника, но и способны прямо в полевых условиях восстановить тройфейные дроны или даже собрать снаряд для БПЛА. Подробности рассказал военный корреспондент «Известий» Алекандр Федорчак.

Фронтовые будни российских разведчиков в районе Серебрянки. Подразделение из 169-й мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» заходит на участок, откуда только-только сбежали украинские боевики под давлением наших штурмовиков.

Некоторые силы противника еще пытаются удержать разбитые блиндажи. Разведчиками приходится двигаться под градом украинской артиллерии.

Подразделению «Гэпа» все равно удалось захватить опорник без единой потери. Командир разведки воевал на разных фронтах спецоперации. Здесь отмечает одну особенность в действиях противника.

«На нашем направлении противник в контактный бой не вступает. Если завязывается бой, то противник отступает. В принципе достигаешь, настигаешь его. Трусливый, так скажем», — говорит командир роты разведки с позывным «Гэп».

Тенденция все та же — ВСУ атакуют только с воздуха. Выбирают под это разные типы беспилотников, которые разведчики уже влегкую сбивает. Вот так и называемся «Баба-Яга» не выдержала натиск нашего беспилотника.

А сбитый гексокоптер ВСУ — на счету оператора с позывным «Тихий». Он работает днем и ночью. В сумерках как раз охотится за украинскими дронами, а днем ведет воздушную разведку.

«Наблюдается все меньше техники на данном направлении. По живой силе передвижение имеется, но также наносится огневое поражение для уничтожения целей — пехоты и техники», — рассказывает оператор БЛПА с позывным «Тихий».

Но ситуация может измениться. Поэтому дроны всегда должны быть наготове. Их ремонтом занимаются в мастерской. Операторы восстанавливают не только свои, но и чужие, трофейные дроны.

Все различные технические манипуляции бойцы разведки вблизи линии фронта проводят под землей для собственной безопасности. В маленьком блиндаже собирают снаряды для FPV-дронов. На станке боеприпасы распиливают, чтобы их начинить поражающими элементами. Здесь находятся эти самые поражающие элементы, материал для взрывателя.

Собранный снаряд для поражения укрытой пехоты — по типу ВОГ-17. Он полностью набит осколками и, если залетает в блиндаж, то в живых не остается никто.

За главного на этом производстве — оператор-сапер с позывным «Левша». Делает все один, без чьей-то помощи. Есть даже, как он сам говорит, и авторские снаряды.

«Домолом» называется снаряд. Он «складывает» все блиндажи, дома — куда бы он не попал. У него эффект, как у ТМ-62. Разные смеси — гексоген, пластид, морская смесь. Кто знает — саперы — они меня поймут», — говорит оператор-сапер взвода БПЛА с позывным «Левша»

Неподалеку от мастерской есть и небольшой полигон, где «Левша» тестирует свои снаряды. Взрывает, правда, в основном противопехотные боеприпасы.

Работа этих разведчиков помогает, в первую очередь, штурмовикам, которые уже подошли к окраинам Серебрянки. Впереди — штурм города и его скорейшее освобождение.