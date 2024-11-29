Выросло число пострадавших от загадочного отравления в Алтайском крае

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 37 0

Число отравившихся в соццентре в Алтайском крае достигло 21 человека

Фото, видео: Telegram/Официальный канал СУ СК России по Алтайскому краю/su_skr22; 5-tv.ru

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Трое в тяжелом состоянии.

Число пациентов, отравившихся в социальном центре «Рубикон» Алайского района, возросло с 18 до 21. Все они были госпитализированы, трое - в отделение интенсивной терапии. Информация поступила от крпаевого Минздрава. 

Анализы показали, что у всех пострадавших выявлена острая кишечная инфекция, но без явных клинических симптомов. Заболевших планируют перевезти в медицинское учреждение в Барнауле для дальнейшего лечения.

СК России по Алтайскому краю сообщают о задержании директора соццентра Алика Гельфенбайна, а также представителя правления по социальной безопасности организации.

«Расследование уголовного дела находится под контролем руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю. Также будет проведена правовая оценка действий контролирующих органов, ответственных за обеспечение безопасности граждан в социальных учреждениях», — говорится в заявлении ведомства.

На территории центра проводятся обыски. В ближайшие дни следователь СК намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста для задержанного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три постояльца частного соццентра скончались в Алтайском крае

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