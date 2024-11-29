Инструменты представили на IV конгрессе молодых ученых.

Фото, видео: 5-tv.ru

Открытые инструменты для обучения ИИ представили российские исследователи на IV конгрессе молодых ученых, проходящем сейчас на федеральной территории Сириус. В рамках конгресса здесь проходит плодотворный диалог науки, власти и бизнеса.

«Это свежая область, которая направлена на то, чтобы применять в реальных условиях обучение с подкреплением. Теперь исследователи могут изучать эту область, потому что до сих пор не было открытых инструментов, чтобы этим всем заниматься. Мы верим, что сможем помочь исследователям развивать эту область намного быстрее и активнее», — заявил руководитель лаборатории научных исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research Даниил Гаврилов.

В Т-Банке рассказали о планах создать тематическую инициативу по развитию ИТ и ИИ в России в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента.

«Сейчас порядка 30-40% наших инженеров — это люди, которые после университета пришли к нам и продолжают у нас работать. Мы работаем еще с талантливыми студиями-школьниками, когда готовим их к Олимпиадам. Далее продолжаем в университетах и на уровне аспирантуры создавать с ними проекты», — рассказал директор разработки базовых технологий и инженерных практик, вице-президент Т-Банка Игорь Маслов.

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В Сириусе рассказали про обучение ИИ

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