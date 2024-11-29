Правительство Украины находится под непосредственным контролем англосаксов и их натовских сателитов, а также действует в русле британских колониальных практик. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском «круглом столе».

«Сегодня киевский режим <…> использует многие примеры из современной ультралиберальный идеологии Запада. Такие, например, как культура отмены», — сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что киевский режим системно фальсифицирует и переписывает свое прошлое. Он указал, что украинские пропагандисты «вымарывают» целые главы из учебников истории.

Глава дипведомства также отметил преобладание англосаксонской медиа-империи, контролирующей крупнейшие новостные корпорации. Она продвигает идеологию США и Великобритании, а также стремится ограничить доступ общественности к альтернативным точкам зрения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны-члены Североатлантического альянса отбросили все приличия и публично говорят возможном нанесении превентивных ударов по России.