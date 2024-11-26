Страны-члены Североатлантического альянса отбросили все приличия и публично говорят возможном нанесении превентивных ударов по России. Это их истинные намерения. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ.

«Буквально на днях глава военного комитета НАТО господин (глава военного комитета блока адмирал Роб. — Прим. ред.) Бауэр прямо заявил, что для решения цели защиты, обороны стран — членов Североатлантического альянса надо превентивно бить по тем целям в Российской Федерации, которые, по мнению НАТО, могут представлять угрозу для стран — членов альянса», — сказал он.

Кроме того, подчеркнул Лавров, власти Украины используют террористические методы, сотрудничают с международными терргруппировками и транснациональной преступностью. Киевский режим вербует иностранных наемников в вооруженном конфликте против России, а также готовит боевиков для действий против законных правительство в Африке и Сирии.

В понедельник, 25 ноября, Бауэр заявил в ходе конференции в Брюсселе, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных «высокоточных ударов» по территории России. Такие меры, по словам адмирала, будут применяться в случае столкновения РФ со странами-членами блока.

СВО России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что США дали Украине указания по выбору целей для ударов ATACMS по России. В Белом доме официальном подтвердили снятие ограничения на удары вглубь РФ этими ракетами.