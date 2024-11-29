СВР: коллективный Запад оккупирует Украину под видом миротворческого контингента

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 49 0

Страну поделят между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Коллективный Запад может поделить территорию Украины между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией, чтобы оккупировать ее. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране «миротворческого контингента», — уточняется в сообщении ведомства.

По информации СВР, западную часть Украины отдадут Польше, центр и восток — Германии, северные области и Киев — Великобритании, а Черноморское побережье отойдет Румынии.

При этом Запад, якобы с целью восстановления боеспособности Украины, введет в страну порядка 100 тысяч миротворцев.

Помимо этого, Германия уже обратилась к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны режима оккупации на Украине. Как отмечает ведомство, в бундесвере поняли, что осуществление функций полиции в стране без зондеркоманды из украинских националистов будет невозможно, заключили в СВР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США начали раскрутку прозападных партий в Армении.

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