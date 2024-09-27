Не только головная боль: вспышки на Солнце могут вызвать катаклизм планетарного масштаба
Доктор физико-математических наук Богачев: вспышки на Солнце не опасны для жизни
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
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Доктор физико-математических наук рассказал, чего стоит ожидать человечеству в будущем.
Многие знают о том, что магнитные вспышки на Солнце могут вызывать головную боль и общее недомогание, но какие еще риски несет в себе это явление? О том, что сейчас творится с гигантской звездой, рассказал aif.ru заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
По его словам, взрывы и вспышки на Солнце происходят постоянно.
«Это обычные, хотя и исключительно мощные явления. Их источник — солнечные пятна», — поясняет ученый.
Плазма во время такого взрыва может нагреться до десятков миллионов градусов, после чего в космос вылетают миллиарды тонн раскаленного вещества. Конечно, они могут добраться и до Земли, вызывая магнитные бури, говорит Богачев.
Однако случаются и особенно сильные вспышки, когда пятно крупнее обычного. При этом, есть и обратная ситуация, когда на Солнце можно было наблюдать гигантские пятна, но при этом не было ни одной мощной вспышки.
Доктор физико-математических наук успокаивает — никакая вспышка на Солнце не может уничтожить биосферу. Однако, несмотря на это существует и ряд рисков: резкое усиление радиации и климатические изменения. Солнечные вспышки способны уничтожить парниковые газы и нарушить температурный баланс на нашей планете.
При этом, неизвестно, смогут ли выдержать гигантские вспышки спутники. Если нет, то это может привести к катаклизмам планетарного масштаба.
Ранее 5-tv.ru писал, что «вторая Луна» задержится на орбите Земли на два месяца.
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