Суд в Крыму приговорил украинца к 17 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины за шпионаж в пользу киевского режима. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

На момент совершения преступлений осужденный проживал в Ялте. Там он собирал сведения о воинских частях и военнослужащих РФ, а после передавал украинской стороне.

Мужчину признали виновным, суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Уточняется, что судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела были сведения, содержащие государственную тайну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Мариуполя за призывы к насилию над русскими. Гражданин не только распространял экстремистские материалы в соцсетях, а также неоднократно переводил деньги на счета, используемые для финансирования боевиков армии Украины.