После запуска «Орешника» Орбан предложил Западу задуматься о последствиях

Виктор Орбан: «Орешник» — это демонстрация силы России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Венгерский политик призвал все европейские страны быть осторожными и сложить оружие в зоне действий СВО.
Запуск баллистической ракеты «Орешник» должен заставить западные страны задуматься. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, в последнее время было две новости о конфликте России и Украины, которые привлекают внимание европейских политиков. Первой он назвал запуск РФ баллистической ракеты с ядерным зарядом, о которой остальному миру было неизвестно. Премьер-министра Венгрии поразили ее характеристики.
«Эта демонстрация оружия заставила нас всех задуматься, и я очень надеюсь, что она заставит быть осторожными не только нас, но и западную Европу», — сказал политик.
Вторая новость, которая привлекла внимание Орбана, — гибель иностранных солдат на территории проведения спецоперации. Это является доказательством того, что Запад участвует в этом конфликте. Он призвал правительства, задействованных в этой конфронтации, положить оружие и начать новую экономическую политику.
Ранее на 5-tv.ru писал о том, что баллистическая ракета «Орешник» вызвала панику на Западе.
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