После запуска «Орешника» Орбан предложил Западу задуматься о последствиях

Венгерский политик призвал все европейские страны быть осторожными и сложить оружие в зоне действий СВО.

Запуск баллистической ракеты «Орешник» должен заставить западные страны задуматься. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, в последнее время было две новости о конфликте России и Украины, которые привлекают внимание европейских политиков. Первой он назвал запуск РФ баллистической ракеты с ядерным зарядом, о которой остальному миру было неизвестно. Премьер-министра Венгрии поразили ее характеристики.

«Эта демонстрация оружия заставила нас всех задуматься, и я очень надеюсь, что она заставит быть осторожными не только нас, но и западную Европу», — сказал политик.

Вторая новость, которая привлекла внимание Орбана, — гибель иностранных солдат на территории проведения спецоперации. Это является доказательством того, что Запад участвует в этом конфликте. Он призвал правительства, задействованных в этой конфронтации, положить оружие и начать новую экономическую политику.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что баллистическая ракета «Орешник» вызвала панику на Западе.