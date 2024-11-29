Украинский лидер* не забыл о самом главном: попросить еще помощи у западных союзников.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал Владимиру Зеленскому* о беседе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сам глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.

«Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину», — указал нелегитимный лидер.

По его словам, в ходе телефонного разговора с Шольцем политику обсудили продолжение военной помощи Украине со стороны Германии. В частности, Киев ждет от Берлина поставок систем противовоздушной обороны.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о том, что Зеленский и другие члены украинского правительства узурпировали власть. Президент также справедливо отметил, что нелегитимное правительство не имеет права отдавать приказы Вооруженным силам.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.