Президент* Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Павлюка. Заместителем главкома ВСУ назначен Олег Апостол.

«Вместе с главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый», — написал в Зеленский своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский телеведущий Такер Карлсон в интервью независимому журналисту прямо заявил, что Украина — это далеко не демократия, к которой она якобы стремится.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.