Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 39 0

Раньше пост занимал Александр Павлюк.

Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ

Фото: Reuters/Kay Nietfeld

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Президент* Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Павлюка. Заместителем главкома ВСУ назначен Олег Апостол.

«Вместе с главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый», — написал в Зеленский своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский телеведущий Такер Карлсон в интервью независимому журналисту прямо заявил, что Украина — это далеко не демократия, к которой она якобы стремится.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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