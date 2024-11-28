«Очень важный показатель»: расходы на развитие науки в РФ превысят 1,6 трлн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Чернышенко: расходы в РФ на развитие науки превысят 1,6 трлн рублей в 2024 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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К 2030-му они будут увеличены до 2% ВВП.

По итогам 2024 года расходы на развитие науки в России превысят 1,6 триллиона рублей. Такое заявление сделал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании IV Конгресса молодых ученых в образовательным центре «Сириус».

Он назвал «очень важным» показатель, который установил президент России Владимир Путин. В частности, речь идет об увеличении расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году.

«Мы должны понимать, что в номинальном выражении это 5,7 трлн рублей к 2030 году. В этом году этот показатель составит более 1,6 трлн, так что, согласитесь, это очень амбициозная задача», — сказал Чернышенко.

Кроме того, предусмотрены и инвестиции в проекты на сумму порядка трех триллионов рублей.

Конгресс молодых ученых в Сириусе

На конгресс приехали семь тысяч молодых ученых из 60 стран. Они обсуждают позитивные сценарии будущего: как осваивать космос, как сделать медицину персонализированной и какие варианты использования искусственного интеллекта в повседневной жизни существуют. Российские специалисты представили свои разработки, которые не зависят от импорта и могут стать настоящим прорывом в науке.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФПИ и Сириус создали фонд на один миллиард рублей для научных стартапов. Деньги пойдут на стартапы, связанные с выпускниками программ Сириуса. Уже есть четыре компании, который претендуют на эти инвестиции.

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