Уже 2 тысячи «квадратов»: в подмосковном Климовске горит производственное здание

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 60 0

В подмосковном Климовске горит производственное здание

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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К месту направлен пожарный поезд.

В подмосковном Климовске произошел пожар в производственном здании. По данным МЧС России, огонь охватил до двух тысяч квадратных метров.

Возгорание началось в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Известно, что горящем в здании частично обрушилась кровля.

В ликвидации принимают участие 70 пожарных и 22 единицы техники. К месту направлен пожарный поезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что машину такси разорвало на части в результате взрыва во дворе дома в ЖК «Лайково», расположенного в Одинцовском районе Подмосковья.

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