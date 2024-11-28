Уже 2 тысячи «квадратов»: в подмосковном Климовске горит производственное здание

К месту направлен пожарный поезд.

В подмосковном Климовске произошел пожар в производственном здании. По данным МЧС России, огонь охватил до двух тысяч квадратных метров.

Возгорание началось в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Известно, что горящем в здании частично обрушилась кровля.

В ликвидации принимают участие 70 пожарных и 22 единицы техники. К месту направлен пожарный поезд.

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