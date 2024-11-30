Суд лишил экс-мэра Нового Уренгоя трех домов и дорогих часов

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Суд арестовал у экс-мэра Нового Уренгоя Воронова три дома и часы

Суд изъял у экс-мэра Нового Уренгоя коллекцию часов и доступ к трем домам

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в обмен на покровительство коммерческой компании в ЯНАО.

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Об этом сообщает ТАСС, которому удалось ознакомиться с судебными документами.

«У обвиняемого были изъяты денежные средства, а также двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion диаметром 38 миллиметров и 45 миллиметров. На это имущество наложен арест», — уточняется в тексте документов.

Воронов также лишился доступа к трем частным домам площадью от 138 до 358 квадратных метров. Была арестована и квартира экс-чиновника, расположенная в ЯНАО, и земельные участки.

В 2018 году Воронов был назначен на пост замглавы ЯНАО. По версии следствия, в этот период чиновник получил взятку услугами по дизайну в доме его семьи. В ответ он должен был обеспечить покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении госконтрактов на территории ЯНАО. 3 июля 2024 года он был задержан в Москве, а в сентябре стало известно, что Воронов попытался заменить грозящий ему тюремный срок на службу на полях спецоперации.

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