Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки, растрате и легализации незаконных доходов. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Также Алексею назначили штраф в размере 500 миллионов рублей и лишили государственной награды «За заслуги перед Отечеством II степени». Кроме того, экс-мэру запретили занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 14,5 года.

Супруга чиновника Янина Копайгородская получила девять лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей. Ранее гособвинение просило назначить Алексею Копайгородскому 21 год заключения, а его супруге — 16 лет. Оба обвиняемых вину не признавали.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год бывший мэр Сочи похитил два земельных участка общей стоимостью не менее 26 миллионов рублей. Кроме того, его обвиняли в получении 248 миллионов рублей от представителей бизнеса за покровительство и создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Следствие также считало, что супруги легализовали более 104 миллионов рублей, полученных преступным путем. Янину Копайгородскую обвиняли в пособничестве и подкупе свидетелей. По версии следствия, она передала одному из них 500 тысяч рублей, чтобы склонить его к даче ложных показаний.

Копайгородский покинул пост мэра Сочи в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. В сентябре того же года стало известно о его задержании, после чего суд арестовал бывшего чиновника по делу о присвоении и растрате.

В январе 2026 года Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество Копайгородского, а также его супруги и других близких лиц на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей.

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