Отделался ссадинами: в Ленобласти подросток провалился в неогороженную яму

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 31 0

В Ленобласти подросток провалился в неогороженную водопроводную яму

В Ленобласти подросток провалился в неогороженную яму с водой

Фото: 5-tv.ru

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В темное время суток ее не было видно.

В Волховском районе Ленинградской области 11-летний школьник провалился в водопроводную яму. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Фото: 5-tv.ru

По информации собеседника, вокруг траншеи не были выставлены предупреждающие ограждения, а в темное время суток яму и вовсе не было видно.

Фото: 5-tv.ru

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали ссадины мягких тканей лица и ушибленные раны нижней губы.

В середине ноября во Владивостоке произошла похожая история: пожилая женщина провалилась в люк с кипятком возле торгового центра. Из-за прорыва теплотрассы фонтан кипятка начал бить из-под земли — в него упала проходившая мимо пенсионерка. К счастью, ее спас проходивший мимо мужчина.

Пенсионерку госпитализировали с серьезными ожогами ног и рук. Пришедшему на помощь мужчине также потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге 14-летний подросток провалился в люк с кипятком. Врачам пришлось ввести пострадавшего в медикаментозную кому.

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