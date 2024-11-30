Отделался ссадинами: в Ленобласти подросток провалился в неогороженную яму

В темное время суток ее не было видно.

В Волховском районе Ленинградской области 11-летний школьник провалился в водопроводную яму. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Фото: 5-tv.ru

По информации собеседника, вокруг траншеи не были выставлены предупреждающие ограждения, а в темное время суток яму и вовсе не было видно.

Фото: 5-tv.ru

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали ссадины мягких тканей лица и ушибленные раны нижней губы.

В середине ноября во Владивостоке произошла похожая история: пожилая женщина провалилась в люк с кипятком возле торгового центра. Из-за прорыва теплотрассы фонтан кипятка начал бить из-под земли — в него упала проходившая мимо пенсионерка. К счастью, ее спас проходивший мимо мужчина.

Пенсионерку госпитализировали с серьезными ожогами ног и рук. Пришедшему на помощь мужчине также потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге 14-летний подросток провалился в люк с кипятком. Врачам пришлось ввести пострадавшего в медикаментозную кому.