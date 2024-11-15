«Сидела по пояс в воде»: пенсионерку обварило кипятком при прорыве теплотрассы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 24 0

Во Владивостоке пенсионерку обварило кипятком при прорыве теплотрассы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Скорая забрала пострадавшую с серьезными ожогами ног и рук.

Во Владивостоке пожилая женщина провалилась в люк с кипятком возле торгового центра «Калина-Молл». Кадры с места события появились в распоряжении 5-tv.ru.

Из-за прорыва теплотрассы фонтан кипятка начал бить из-под земли — в него упала проходившая мимо пенсионерка. К счастью, ее спас мужчина по имени Денис, который проходил мимо.

«Вышел из магазина, вижу — женщина причитает. Смотрю, а там пар, ничего не видно. Присмотрелся, женщина сидит около ларька, прижавшись спиной к ларьку. Я подхожу ближе и вижу, что она сидит по пояс в воде. Там была большая лужа, и в ней она сидела. Когда я начал ее доставать, то понял, что там кипяток. Я ее вытащил, никто из мужиков больше не подошел», — рассказал очевидец.

Скорая забрала пострадавшую с серьезными ожогами ног и рук. Сам мужчина тоже получил повреждения.

На данный момент место происшествия оцепили, чтобы прохожие не подходили к нему близко. Над устранением последствий прорыва трубы работают специалисты.

В результате инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Башкирии сосед изнасиловал 90-летнюю пенсионерку.

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