+Муж бьет, а «стакан» добивает: как женщинам спасти себя и детей

По словам иерея Лищенюка, почти за каждой зависимостью представительницы слабого пола стоит мужчина.

Лечить от зависимостей мужчин гораздо проще, чем женщин. Так, за пристрастиями сильного пола обычно стоит личный выбор, а вот слабого — стакан или шприц, принятый из рук мужчины. Так считает руководитель воронежского реабилитационного центра «Умиление» иерей Евгений Лищенюк.

«Я вырос среди наркоманов в Новокузнецке в 90-е. Нас было трое друзей: один — отправился от „передоза“ в мир иной, другой стал смотрящим на зоне, а я — священником», — рассказал Лищенюк в беседе с KP.RU.

По его словам, центр может вместить до десяти постояльцев, однако одна сестра — так там называют зависимых женщин — стоит целого мужского рехаба. Иерей также заявил, что современные тяжелые наркотики моментально делают из человека инвалида и психопата, что сильно отличается от эффекта старых запрещенных веществ.

В центре содержатся женщины разных возрастов. История каждой из них уникальна.

К примеру, Виктория из Москвы впервые попробовала наркотики в 14 лет. Тогда ей казалось, что это просто шалость и новый опыт, однако сейчас ей уже 24: многие из тех, с кем она начинала употреблять, давно покинули этот мир.

Кристина из Воронежа начинала с бокала виски по выходным. Потом в ее жизни появился мужчина, они начали выпивать вместе. Сожитель стал избивать Кристину, а один раз вышел из себя настолько сильно, что у нее случился приступ эпилепсии. Дочку изъяла опека.

Иерей Лищенюк утверждает, что в «Умиление» могут попасть даже не верующие женщины, однако на выходе из центра они точно обретут веру в Бога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избитая боксером жительница Челябинской области найдена мертвой после побега из больницы.