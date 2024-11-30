На Кубе дефицит топлива: как изменятся перелеты из России в Гавану и Варадеро

Корректировки связаны с нехваткой керосина в аэропортах крупнейших городов островного государства.

Полеты российских авиакомпаний между Россией и Кубой могут быть скорректированы в связи с двумя извещениями (NOTAM), направленными авиационными властями Кубы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в извещениях говорится о дефиците топлива для всех перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро с 1 по 8 декабря. В указанные воздушные гавани из РФ летают самолеты авиакомпаний «Россия» (группа «Аэрофлот») и Nordwind («Северный ветер»).

Сейчас Минтранс, Росавиация и авиакомпании консультируются с кубинской стороной по вопросу минимального влияния дефицита топлива на рейсы российских перевозчиков.

На днях посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес сообщил, что его страна намерена в ближайшее время обсудить организацию прямых авиарейсов из России. По словам дипломата, Бразилия заинтересована в наращивании потока российских туристов, и запуск прямого авиасообщения будет содействовать достижению этой цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Ливан работают над возобновлением прямого авиасообщения.