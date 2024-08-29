Россия и Ливан работают над возобновлением прямого авиасообщения

Ливан заинтересован в возобновлении прямого авиасообщения с Россией, страны ведут активную совместную работу — ищут пути реализации поставленной цели на взаимовыгодных условиях. При этом ни одна из сторон пока не проявляла инициативу относительно введения безвизового режима. Об этом журналистам «Известий» рассказали представители российского посольства в Бейруте.

«Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения волнует как российских граждан, проживающих в Ливане, так и ливанцев. Посольство держит эту тему на особом контроле. Однако наши совместные с ливанской общественностью усилия пока не привели к нужному результату», — сообщили в ведомстве.

Как отмечают российские дипломаты, местные власти также заинтересованы в прямых рейсах между Москвой и Бейрутом. Однако преодолеть «известные геополитические сложности» на данный момент никак не выходит. В диппредставительстве РФ надеются, что нынешнее «неудовлетворительное положение дел» не продлится долго.

Ливанские дипломаты в Москве подтвердили слова коллег и желание Бейрута восстановить авиаперевозки. Посол Шауки Бу Нассар назвал западные антироссийские санкции основным препятствием.

Прежде прямые рейсы между странами выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Сообщение было приостановлено в 2020-м из-за пандемии, на время возобновилось в 2021-м и снова прекратилось после начала спецоперации на Украине. Возможность купить билет на самолет до Бейрута и обратно необходима не только туристам, но и представителям национальных диаспор. Так, в Ливане живут по разным оценкам от десяти до 30 тысяч русскоязычных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЮАР планирует увеличить экспорт вина и фруктов в российские регионы.