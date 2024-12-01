Протесты в Грузии набирают обороты: люди стреляют в силовиков и строят баррикады

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 46 0

Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады

Фото, видео: 5-tv.ru

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Митингующие выступают против заморозки переговоров о вступлении страны в ЕС.

Обстановка на акциях протеста в Тбилиси накаляется. Силовики разгоняют демонстрантов водометами и слезоточивым газом, а в ответ раздаются выстрелы из самодельного оружия наподобие огнемета из петард. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места событий.

Беспорядки бушуют у здания парламента — агрессивно настроенные группы строят баррикады из скамеек и дорожных знаков на проспекте Руставели, чтобы укрыться от правоохранителей.

Как сообщили в грузинском МВД, митингующие пытались повредить въездные ворота, они уже разбили камнями несколько окон в здании и подожгли несколько помещений. Из-за пиротехники, которую активно применяют протестующие, один сотрудник ведомства получил ожоги. Людей призывают остановиться и выразить свою позицию мирно.

«Если участники митинга проигнорируют указания сотрудников правоохранительных органов и продолжат действовать вопреки закону, нанесут ущерб зданию парламента, совершат поджоги и другие насильственные действия, МВД будет вынуждено применить все предусмотренные законом специальные средства и сорвать митинг», — сказано в публикации.

Жители Грузии вот уже два дня выступают против заморозки переговоров о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) до 2028 года. 28 ноября об этом народ оповестил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Люди требуют возобновить диалог и продолжить принимать все бюджетные гранты от объединения. Точных данных о количестве задержанных и пострадавших демонстрантов нет.

Отношения ЕС и Грузии ухудшились в мае 2024-го после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», который оппозиционные политики назвали «пророссийским». Руководство страны обвинили в принятии мер, напоминающих нормы закона об иностранных агентах в РФ. В Евросоюзе нововведение также не нашло одобрения, грузинские власти призвали его отменить.

Но Кобахидзе и его соратники из правящей партии «Грузинская мечта» уверены в необходимости контроля над финансовыми потоками, так как некоторые задействованные неправительственные организации, работающие в стране и распоряжающиеся деньгами, предположительно, пытались спровоцировать революцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась сложить полномочия по истечении срока в декабре.

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