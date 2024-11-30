Президент Грузии отказалась сложить полномочия по истечении срока в декабре

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия в декабре

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Зурабишвили заявила, что ее мандат действителен до тех пор, пока в стране не появится «законно избранный парламент».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покидать свой пост по окончании полномочий в середине декабря. Об этом она заявила в видеообращении.

«Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому никакой инаугурации быть не может, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент», — сказала Зурабишвили.

Президент Грузии фактически возглавила акции протеста, охватившие страну после парламентских выборов в конце октября и вспыхнувшие с новой силой на днях, после объявления правительством о приостановке переговоров о вступлении в ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе из партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 28 ноября заявил, что до конца 2028 года Грузия приостановит переговоры о вступлении в Евросоюз и откажется от всех бюджетных грантов, поступающих из ЕС. Кобахидзе объяснил данный шаг постоянным давлением и шантажом со стороны европейских структур. Кроме того, он подчеркнул, что Тбилиси не намерен вводить санкции против России, к чему его также подталкивают еврочиновники. 

Решение грузинского кабмина было встречено очередными массовыми протестами. Не поддержали правительство и многие чиновники и сотрудники государственных органов. В частности, по данным телеканала Formula, в отставку подали посол Грузии в США Давид Залкалиани, а также замглавы МИД Теймураз Джанджалия. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Отношения между Грузией и ЕС ухудшились в мае этого года после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния». Оппозиция охарактеризовала этот закон как «пророссийский» и обвинила нынешнее руководство страны в том, что нормы законодательства напоминают закон об иностранных агентах в России. Евросоюз также выразил недовольство новым законом и настаивал на его отмене.

Тем не менее правящая партия под руководством Ираклия Кобахидзе считает, что этот законопроект необходим для обеспечения прозрачности в финансовых потоках неправительственных организаций, действующих в Грузии. Некоторые из них, по мнению действующих властей, стремились спровоцировать революционные изменения в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тбилиси на второй день беспорядков силовики возле здания парламента стали применять водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.

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