Суд с ароматом Нового года: россиянин заработал 42 миллиона на мандариновой афере

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Мошенник обманул бизнесмена на 42 миллиона, помогая в поставке мандаринов

Шаману грустно после развода

Фото: © РИА Новости/Томас Тхайцук

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вместо наслаждения внезапным богатством новороссийского Остапа Бендера ждет камера.

Житель Новороссийска провернул мандариновую аферу на 42 миллиона рублей. Удалось почти все — и выманить деньги, и получить их, и некоторое время порадоваться, но не скрыться с огромной суммой от следствия. Находчивый мошенник уже получил обвинительное заключение и ждет суда. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

По данным следователей, мужчина узнал, что бизнесмен из Сочи хочет купить в Грузии целую тысячу тонн мандаринов. Недолго подумав, он связался с «заказчиком» и предложил свои посреднические услуги — пообещал помочь в приобретении и поставке фруктов. Предприниматель согласился, перевел аферисту 42 миллиона и стал ждать звонка.

Никто, разумеется, на связь больше не вышел, деньгами мандариновый король распорядился по своему усмотрению. Сотрудники краевой полиции его разыскали, возбудили уголовное дело по статье 159 (мошенничество) и заключили под стражу на время следствия. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru раскрывал схемы мошенников, вдохновленных ростом цен на икру.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:52
Тело было набито ветошью: дело о смерти новорожденного получило новый виток
6:26
Суд с ароматом Нового года: россиянин заработал 42 миллиона на мандариновой афере
6:12
Дружеский формат: лидеры ОДКБ провели встречу в Астане
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
5:18
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
4:56
Зурабишвили вцепилась в президентское кресло: в Грузии продолжаются протесты

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Путин утвердил индексацию социальных пенсий с апреля на 14,75%
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу