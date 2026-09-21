Приемная мать помогала мужу истязать трех дочерей в Ставропольском крае

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 70 0

Ее супруга уже задержали за изнасилование детей.

Приемная мать помогала мужу истязать трех дочерей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В поселке Коммаяк Ставропольского края задержали приемную мать трех девочек, которую подозревают в содействии мужу при совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, преступления в отношении приемных дочерей могли происходить на протяжении четырех лет — с 2021 по 2025 год. Предполагается, что женщина помогала супругу истязать детей.

Мужчину задержали ранее. Сейчас он находится в следственном изоляторе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Теперь меру пресечения избрали и его супруге — женщину заключили под стражу. Другие обстоятельства произошедшего, а также возраст потерпевших пока не уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Барнаула, применял насилие в отношении четверых детей. Его бывшая жена утверждает, что в 2024 году мужчина начал регулярно избивать несовершеннолетних, после чего она вместе с детьми переехала в Москву.

В январе 2025 года мужчина забрал сыновей-близнецов и около полугода скрывался с ними на Кавказе. После возвращения детей матери он вновь забрал их.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Выжил и не лишился прав: байкер упал под колесо на скорости 300 км/ч в Ленобласти
12:16
Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму более 90%
12:10
Умерла 68-летняя актриса из «Тайн следствия» Екатерина Дронова
12:02
Впервые в истории: робот сразился с человеком на ринге и сломал ему руку
11:56
ФСБ показала кадры задержания жителя Донецка, готовившего теракт на выборах
11:49
Оснований для отмены итогов нет? Сколько случаев вброса бюллетеней зафиксировано по РФ

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
Одну загадку решили — появилась другая: что скрывает слияние черных дыр
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен