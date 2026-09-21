Приемная мать помогала мужу истязать трех дочерей в Ставропольском крае

В поселке Коммаяк Ставропольского края задержали приемную мать трех девочек, которую подозревают в содействии мужу при совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, преступления в отношении приемных дочерей могли происходить на протяжении четырех лет — с 2021 по 2025 год. Предполагается, что женщина помогала супругу истязать детей.

Мужчину задержали ранее. Сейчас он находится в следственном изоляторе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Теперь меру пресечения избрали и его супруге — женщину заключили под стражу. Другие обстоятельства произошедшего, а также возраст потерпевших пока не уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Барнаула, применял насилие в отношении четверых детей. Его бывшая жена утверждает, что в 2024 году мужчина начал регулярно избивать несовершеннолетних, после чего она вместе с детьми переехала в Москву.

В январе 2025 года мужчина забрал сыновей-близнецов и около полугода скрывался с ними на Кавказе. После возвращения детей матери он вновь забрал их.

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