Тело было набито ветошью: дело о смерти новорожденного получило новый виток

Пролить свет на обстоятельства трагедии помогут специалисты из Москвы.

Семейная пара из Челябинска области обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой взять на контроль расследование смерти их новорожденного сына. Дело было возбуждено еще два года назад, но явно застопорилось. Осенью 2022 года у беременной вторым ребенком Елены Ершовой произошли преждевременные роды, их принимали в областной клинической больнице № 3.

С ее слов, все прошло нормально, ребенок был активным, его, как обычно, увезли на процедуры. А вот дальше начались странности. После прививки от гепатита мальчик начал задыхаться, его перевели в другую больницу, где обнаружили порок сердца, отек мозга и даже порванные легкие.

«Он заплакал, его положили ко мне на живот. Отрезали пуповину. Начали осматривать неонатологи. Сказали: «Все хорошо», — рассказала мать ребенка Елена Ершова.

«Мы звоним в больницу уточнить состояние здоровья. Нам сообщают, что у ребенка порваны легкие», — добавил отец ребенка Дмитрий Ершов.

Впрочем, про порванные легкие мы знаем только со слов безутешных родителей. Официально ребенок умер от врожденного порока сердца и инфекции. Врачи уверяют, что вакцина у них была безвредная, ее всем детям ставят, а осложнения после родов можно было бы избежать, если мать ребенка проходила полностью дородовое обследование.

Ситуация осложняется тем, что когда родители настояли на эксгумации и повторном вскрытии, обнаружилось, что у ребенка отсутствуют все внутренние органы. Тело было набито ветошью. Звучит шокирующе, но это нормальная практика у патологоанатомов. Однако все это серьезно затрудняет расследование. Подтвердить или опровергнуть диагнозы и слова родителей практически невозможно. К работе пришлось привлечь лучших российских специалистов.

«С целью наиболее полного расследования по делу назначена повторная судебная экспертиза качества оказания медицинской помощи, производство которой поручено сотрудникам ведомственного экспертного учреждения города Москвы», — заявил следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Челябинской области Вячеслав Мишкин.

Собственно, главный вопрос: почему только сейчас? Почему по горячим следам ничего не было сделано? И приходится вот так прилагая сверх усилия нескольких ведомств, пытаться найти зацепки. И почему вот уже два года безутешные родители не могут успокоиться? От чего умер их сын? Было ли это трагическим стечением обстоятельств или все-таки результатом халатности? Они заслуживают знать правду. Будем следить за развитием этой истории.