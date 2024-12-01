Опасная экзотика: россиянки начали практиковать «лотосовые роды»

Количество запросов по этой теме как в интернете, так и в частные клиники растет.

Роды — естественный, но очень сложный физиологический процесс, который даже в оснащенном медицинском центре не всегда проходит гладко. Тем удивительнее появление новых экзотических акушерских практик, когда, например, у младенца не отрезают пуповину, а дожидаются пока она сама отвалится. Ожидание это может длиться до двух недель. Это так называемые «лотосовые» роды, которые вводят в моду блогеры и звезды. Как узнала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко на этом уже строят бизнес, предлагая туры заграницу и VIP-пакеты в элитных клиниках.

Космическая антенна, ветвь древа жизни, забытая чакра — волна «плацентомании» несется по планете.

Лотосовые роды, что это? Количество запросов как в интернете, так и в частные клиники растет в арифметической прогрессии. Новорожденного держат в кровати с плацентой и пуповиной, пока не отсохнет сама… от трех до пятнадцати суток!

«Из плаценты в малыша продолжает перетекать энергия заботы, энергия любви, энергия сохранения», — рассказала Махика, доула, работаюшая на Бали.

Своим опытом восхищенно поделилась британская медсестра Мишель Льюис на страницах New York Post и понеслось. Тренд подхватили звезды и блогеры: сначала западные, затем и российские.

«Он у меня трое суток лежал на пуповине. Ставишь рядом с собой кастрюльку, в ней лежит засоленная плацента, оттуда исходит пуповина», — сказала Мария Макарова, солистка группы «Маша и Медведи»

«Рядом лежала плацента в мисочке, и, если я куда-то ее носила, надо было ребенка с мисочкой носить. Говорят, что это как брат-близнец, сестра-близнец ребенка, они появляются на свет вместе, из одной яйцеклетки. Дать им возможность вместе прийти в этот мир и естественно отделиться друг от друга!» — сказала трэвел-блогер Анна Ковалева.

Вот и из уст недавно родившей Сати Казановой прозвучали эти модные два слова. Потом, она, конечно, пояснила, что роды были не совсем «лотосовыми», но кто на это уже обратит внимание? При этом обратную сторону процесса селебрити и блогеры раскрывают редко. А ведь это, как минимум, неудобно, да и пахнет — далеко не лотосами.

Еще бы: сразу после появления на свет плацента начинает разлагаться! А дальше — просто сепсис.

«Если вы возьмете любой кусок мяса и оставите его в теплых условиях, что с ним будет? По-простому, там начнут размножаться микроорганизмы. Она (плацента. — Прим. ред.) будет некротизироваться, гнить», — сказала Нелли Макарова, гинеколог семейной клиники.

Но интернет-армия одухотворенных природой настаивает: это максимально естественно. Якобы еще в 1970-х некой Клэр Лотос Дэй — отсюда в общем-то и название — показалось, что шимпанзе, якобы, не перегрызают пуповину после родов.

Вот только, по словам зоологов, в природе такого не бывает. Приматы рожают на деревьях и стремятся как можно быстрее избавиться и от плаценты, и от пуповины. Во-первых, потому что все это может зацепиться за ветки, а во-вторых, привлечь хищников своим специфическим запахом.

Впрочем, моду уже не остановить. В российских роддомах лотосовые роды — вне закона. Другое дело — Бали. В сети — ряд конкретных коммерческих предложений, отзывы клиентов прилагаются. Мы связались с одной из таких компаний. Работают по всей стране, офис в Челябинске. За деньги готовы исполнить любые желания клиента.

Услуги акушерки — 1300 евро, оплата роддома — около 900 евро, плюс билеты, виза, проживание итого, примерно, 600 тысяч рублей. С пометкой… Никто ни за что не несет ответственность.

А вот где на самом деле рожают «лотосов». Буми Сехат — всемирно известная клиника в небольшой деревеньке Убуд — для малоимущих индонезиек. Ни реанимации, ни операционной, ни банального обезболивающего, на все здание — только две родовые палаты. Помочь здесь могут разве что добрым словом, иглоукалыванием и йогой.

«А когда осложнения — вы извините, на Бали никто ей не поможет! Потому что, в основном, в таких местах участвуют в приеме акушерки, а у нас в стране принят прием родов врачами, а не акушерками. Это совершенно разные дела», — говорит Владимир Серов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, президент российского общества акушеров-гинекологов.

Роды лотосовые, вертикальные, гипнотические, оргазмические, в воду, которые, кстати, в той же Индонезии официально запрещены — все это врачи называют не иначе, как модой на псевдофизиологичность.

«Роды в воду — ни у одного из млекопитающих нет. Вы когда-нибудь видели, чтобы коровка зашла в реку, родила, и теленка понесло бодрым течением Енисея? Нет, это не физиологично», — говорит Артем Литвиненко, акушер-гинеколог.

Но беременные пациентки больше слушают не врачей, а доул, блогеров и коучей, которые отстаивать экзотические тренды готовы до последнего.

А вот совет из разряда «повторять опасно» — от доулы, у которой несколько тысяч подписчиков в соцсетях семинары, вебинары.

«Любой гражданин может отказаться от медицинской помощи и медицинских вмешательств. Персонал дает ей заявление. Там идет отказ от пересечения пуповины. И после этого женщина может выписаться из роддома вместе с ребенком, с пуповиной и с плацентой», — сказала Валерия Жемчуг, специалист по «лотосовым» родам.

Схема классическая: сначала уверять, что это не опасно, затем учить, как обойти закон, а дальше внушать, что так и надо делать. Страшно представить, к чему все это может привести. Впрочем, представлять уже и не надо.

Эти кадры недавно показывали по новозеландскому телевидению: транс-мужчина* забеременел от гея* и родил ему ребенка. Перерезали ли там пуповину, уже не важно. Ведь и сам процесс на естественные роды даже издалека не похож. Но посыл ясен: все модные люди на западе делают именно так.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.