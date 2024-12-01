Туристка Литвинова завершила голодовку из-за сорванного круиза в Антарктиду

Российская туристка Наталья Литвинова завершила голодовку, которую она начала из-за сорванного круиза в Антарктиду. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я не хочу, чтобы мои близкие очень сильно волновались за меня, поэтому решила выйти из голодовки», — сказала она.

Женщина отметила, что в физическом плане чувствует себя хорошо. Она намерена добиваться полной компенсации через суд. По словам Литвиновой, за пять дней голодовки туристка не получила от компании Swan Hellenic, которая организовала путешествие, устраивающих ее предложений.

Голодовку начали трое россиян в знак протеста против отсутствия полной компенсации из-за срыва круиза на лайнере SH DIANA. Путешественники должны были добраться до Антарктиды, но поломки двигателя помешали их планам. По мнению некоторых россиян, о ней организаторы узнали еще в пункте отправления лайнера, но решили не отменять путешествие. Так как рейс был перегонным. Компания заявила, что готова возместить лишь 50% от стоимости, хотя путевка стоила больше миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Литвинова рассказала о разочаровании многих туристов на борту, которые мечтали побывать в Антарктиде. В результате путешественники устроили голодовку.