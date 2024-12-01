Разыгрываемая карта: почему Марго Робби решила обнажиться в фильме «Волк с Уолл-Стрит»

Актрисе во время съемок было 22 года.

Американская актриса Марго Робби сама настояла на том, чтобы полностью раздеться перед коллегой Леонардо Ди Каприо во время съемок фильма «Волк с Уолл-Стрит». Об этом она рассказала в подкасте Talking Pictures.

Она поделилась, что режиссер Мартин Скорсезе предложил Робби набросить на себя халат во время съемок одной из смелых сцен картины. Однако 22-летняя отказалась от этого.

«Я сказала: Это не то, что моя героиня должна делать в этой сцене. Весь смысл в том, что она выйдет совершенно обнаженной — это карта, которую она разыгрывает», — поделилась Робби.

Фильм «Волк с Уолл-Стрит» вышел в 2013 году. Картина рассказывает историю из 1987 года про успешного брокера, оказавшегося на улице после обвала индекса Доу-Джонса. По совету жены он устроился в небольшую организацию, которая занимается мелкими акциями. Харизма и коммуникативные таланты дают герою свои плоды. Однако на пике успеха появились проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Марго Робби родила первенца. Звезда фильма «Барби» и продюсер Тома Акерли держали в тайне беременность.