«Все было ради хайпа»: мать бросила раздетого ребенка в снег в Нижнем Новгороде

Женщина уверена, что противоправных действий с ее стороны не было.

Мать бросила пятимесячную дочь в снег «ради хайпа» в Интернете. Своим признанием она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Ребенка я не обижала. Хотелось хайпа в Интернете, показать, как я закаляю ребенка. Никакого преступления не было», — оправдывалась женщина.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. По мнению Анны Юдиной, той самой «горе-матери», ничего плохого она не сделала, просто решила, что ее ребенку нужно закаляться.

Меж тем, мать Юдиной, Валентина, рассказала, что в семье проживает четверо детей — двое старших от первого брака Анны и младшие — от других мужчин. Действия своей дочери она отказалась комментировать.

«Мне больно говорить. Соль на рану сыпете», — успела сказать женщина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Расследование находится в ведении нижегородской прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что на уроке в Нижнем Новгороде показали непристойный фильм. Такое решение приняли, чтобы продемонстрировать детям пример антисоциального поведения.