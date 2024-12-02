Утрата ребенка — самый большой страх любого родителя. Вдвойне страшно, когда прощаться приходится с долгожданным малышом, от которого ты не успел услышать даже первое слово.

Страшная ситуация произошла с жителями Южного Урала: супруги из Челябинска попрощались со своим новорожденным сыном спустя всего две недели после появления на свет. Малыш родился в местном роддоме и, по словам родителей малыша, врачи не выявили у него никаких патологий.

Вот уже два года безутешные родители ищут виновных в резонансном деле о смерти собственного ребенка: по словам близких, медики допустили ряд роковых для здоровья новорожденного ошибок, которые, в итоге, и привели к гибели. А еще спустя время уральцы эксгумировали тело малыша и с ужасом обнаружили, что у их погибшего младенца изъяли органы и заменили трухой.

Вот уже два года подряд безутешные супруги борются за возможность привлечь к уголовному делу виновных. Кто ответит за гибель малыша и почему тело малыша набили опилками — разбираемся вместе с 5-tv.ru.

Врачебная халатность или роковое стечение обстоятельств?

В сентябре 2022 года родители из Челябинска потеряли ребенка через две недели после родов. Журналистам «РЕН ТВ» безутешные родители рассказали, что сначала ничего не предвещало беды. Мальчик был абсолютно здоров: ни УЗИ, ни анализы ни на ранних, ни на поздних стадиях отклонений не выявили.

Состояние малыша серьезно ухудшилось вскоре после появления на свет. Мать вспоминает: спустя несколько часов после появления на свет ребенка врачи сделали ему прививку без согласия родителей. Уже тогда супруги заподозрили неладное.

«Начали разбирать медицинские карты, которые нам предоставили. Мы увидели, что ребенку без моего разрешения поставили прививку от гепатита „В“. На что я вообще не давала согласия. А позже вообще выявили и увидели, что там подпись не моя стоит», — рассказала она.

Ситуация усугубилась сразу после прививки: новорожденный мальчик начал задыхаться. То ли испугавшись, то ли в какой-то момент инструкции просто вылетели у врачей из головы, но по словам супругов, дальше медики стали вести себя нелогично.

«Когда началась реакция, ему поставили интубированный ИВЛ, и, соответственно, произошел разрыв легких», — рассказал отец мальчика.

В тот момент не помогало ничего, и тогда врачи приняли решение перевести ребенка машиной «скорой помощи» в реанимацию другого медицинского учреждения. Уже при приеме врачами в новом месте вскрылись новые странности: ни отметок о реанимации, ни указаний о прививке родители и медики упоминаний в документах так и не нашли.

Вместо них в появилась отметка о пороке сердца. Родители мальчика видели ее впервые в жизни, а о страшном диагнозе доктора им и вовсе не сказали.

Тело напоминало игрушку

За жизнь малыша врачи второй больницы безуспешно боролись несколько дней, но безуспешно: ребенок впал в кому, а позже умер. С того страшного дня в жизни супругов началась череда скандалов и постоянных разборок. Осиротевшие родители задались целью во что бы то ни стало найти виновных и наказать их по всей строгости закона, но врачи свою вину не признавали.

В конце того же года сразу после смерти малыша следователи завели уголовное дело и назначили независимую экспертизу. Первые результаты проведенного исследования родителей не удовлетворили. По их словам, судмедэксперты и следователи упустили много важных деталей, прямо или косвенно указывающих на вину врачей, но тогда родители не смогли больше ждать и приняли решение предать тело ребенка земле.

Спустя полтора года уральцы, так и не смирившиеся с потерей, начали добиваться повторных экспертиз. То, что супруги узнали по ее итогу, повергло всех в настоящий шок: у ребенка пропали внутренние органы, включая мозг, а вместо них тело было наполнено опилками. Внешне мальчик напоминал игрушку.

Все причастные умывают руки

Теперь, по информации журналистов, дело может дойти до Генеральной прокуратуры: супруги уверяют, что все другие возможные методы воздействия на правоохранительные органы они уже исчерпали. Не помогли ни заявления, ни мольбы о помощи.

Следователь, который первым взялся за это дело, тем временем, уверяет: он сделал все, что его в силах.

«Я никаких нарушений процессуальных, в том числе по уголовным делам, не допускал. Дело было после меня передано другим следователям. Что они делали, я сказать не могу», — цитируют его слова РЕН ТВ.

Сейчас сотрудник ведомственных служб уже уволился со службы. Бумаги передали в отдел по расследованию особо важных дел, но история и по сей день не сдвигается с мертвой точки. По предварительной информации, материалы первого дела были утеряны при неоднозначных обстоятельствах. Также исчезли данные гистологии.

Даже спустя два года несчастные родители не могут рассказывать эту историю без слез. По признаниям матери, потерявшей малыша, тот страшный день все еще болью отзывается в ее душе.

Экспертиза не поможет найти виновных

Профильные специалисты в один голос твердят об одном — эксгумация спустя два года не поможет родителям найти виновных и выяснить истинную причину смерти малыша. Чтобы провести исследования, нужны внутренние органы, которые исчезли.

«Для выявления данной врачебной ошибки, подтверждения ее либо опровержения, необходимо производство экспертизы. В настоящее время для производства экспертизы нет объектов исследования, поскольку внутренние органы были кем-то удалены», — объяснил судмедэксперт Юрий Кириленков.

По мнению специалистов, в первую очередь, следовало бы возбудить дело в отношении тех, кто проводил вскрытие и избавился от органов ребенка. Возможно, их допросы могут пролить свет на причины гибели новорожденного. Пока же врачи на сделку со следствием идти не хотят.

Могли ли посмертные экспертизы повлиять на пропажу органов?

Главным вопросом, на который родителям все еще не дают ответа — кто и зачем набил тело малыша ветошью.

У судмедэкспертов есть объяснения на этот счет: по словам неназванного источника журналистов URA.RU, подобная практика возможна. С моральной точки зрения она — ужасна, но также она имеет и некий, не поддающийся пониманию обывателя, смысл. Никакого кощунственного подтекста с точки зрения медиков она не несет.

«Эмоции потерявших ребенка родителей понятны. Но между тем набивка тел ветошью практикуется. Мальчик родился недоношенным, совсем маленьким. Когда его вскрыли — естественно часть органов взяли на гистологию. А что в теле осталось-то? Пришлось набивать ветошью», — акцентирует внимание он.

Точка в этом деле еще не поставлена и вряд ли оно получит свое завершение в ближайшее время. По информации следователей, в действии медиков, принимавших роды и следивших за малышом, нарушений нет, но есть отклонения в ведении беременности. Якобы часть важных анализов и тестов просто не проводили: среди них ультразвуковое исследование.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области нарушений от врачей также не выявили, о чем сообщили и журналистам, и родителям официальным документом.

«По факту оказания медицинской помощи дефектов не выявлено», — приводят выдержку коллеги.