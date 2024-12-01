Бросившая свою дочь в снег «ради хайпа» жительница Нижнего Новгорода задержана

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Бросившая свою дочь в снег жительница Нижнего Новгорода Юдина задержана

Бросившая в снег дочь жительница Нижнего Новгорода задержана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела в отношении Анны Юдиной.

Жительница Нижнего Новгорода Анна Юдина, которая положила свою пятимесячную дочь в снег и сняла это на камеру, задержана правоохранительными органами. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, женщине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего».

«Предварительно установлено, что в вечернее время 30 ноября 2024 года подозреваемая, находясь на улице Власенко Автозаводского района города Нижнего Новгорода, положила свою пятимесячную дочь в снег и издевалась над плачущим ребенком. Происходящее она сняла на видео. Девочка в настоящее время изъята и помещена в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О ходе расследования уголовного дела в отношении жительницы Нижнего Новгорода поручено доложить председателю СК России Александру Бастрыкину.

Сама Юдина, мать четверых детей, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. заявила, что ничего плохого не сделала и хотела всего лишь «хайпа в Интернете». Преступления в своих действиях женщина не усматривает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соседи жительницы Нижнего Новгорода Анны Юдиной, которая бросила пятимесячную дочь в снег, уличили ее в постоянных истериках и скандалах с мужем.

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