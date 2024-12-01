«Сильно истерила»: соседи о жительнице Нижнего Новгорода, бросившей дочь в снег

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 62 0

Соседи сообщили об истериках жительницы Нижнего Новгорода, бросившей дочь в снег

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Чекачков; 5-tv.ru

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Женщина и ее супруг часто устраивают скандалы, а их дети громко кричат.

Жительница Нижнего Новгорода Анна Юдина, которая положила свою пятимесячную дочь в снег и сняла это на камеру, часто устраивает дома скандалы и истерики. Об этом 5-tv.ru сообщили соседи женщины.

«Когда она гуляет на улице, она такая приветливая, общительная. Когда она выходит куда-то с детьми, они у нее хорошо одеты, а малышки вообще в кружевах. Но когда она дома, я не знаю, что с ней происходит. Возможно, она устала, возможно, послеродовой психический сбой, но она иногда так орет! Она один раз бросала мебель, кричала», — рассказала Татьяна.

При этом муж Юдиной, по словам женщины, производит впечатление адекватного человека.

Однако другая соседка, Юлия, сообщила, что Юдина и ее супруг часто устраивают дома скандалы, а их дети кричат.

«Она (Юдина — Прим. ред.) очень сильно истерила. И мебель они, по-моему, кидали. Что-то очень сильно гремело за стеной», — рассказала женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде женщина оставила младенца на улице без одежды и сняла свои действия на видео.

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