Заболеваемость ВИЧ в РФ снизилась на 27% за последние десять лет

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 19 0

В 2024 году на предмет инфицирования вирусом обследовали 39 миллионов человек.

Заболеваемость ВИЧ в РФ снизилась на 27% за десять лет

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Заболеваемость ВИЧ в России снизилась на 27,1% за последние десять лет. Такую статистику приводит Роспотребнадзор.

Уточняется, что дети инфицированных матерей появляются на свет здоровыми.

По информации ведомства, в 2023 году были взяты 49 миллионов образцов крови, а это на 75% больше показателей десятилетней давности. В 2024 году на ВИЧ обследовали 39 миллионов человек, что почти на 7% превышает данные 2023 года.

Сообщается, что в период с 1 по 5 декабря 2024 года во время Всемирного дня борьбы со СПИДом, Роспотребнадзор проводит акцию, в ходе которой каждый сможет сдать анализ и узнать свой ВИЧ-статус. Консультация и все процедуры предоставляются бесплатно.

Ранее 5-tv.ru писал, какова вероятность заразиться ВИЧ при маникюре. Ранее появилась информация о том, что в Пскове женщина была инфицирована вирусом после подобной косметической процедуры. Жительница узнала о ВИЧ-положительном статусе случайно, во время госпитализации из-за другого заболевания. Она также призналась, что до этого никогда не интересовалась способами обработки инструментов у мастера.

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