Правда или миф? Можно ли заразиться ВИЧ при маникюре

К сожалению, салоны красоты нередко пренебрегают стерилизацией инструментов.

Заражение ВИЧ-инфекцией при маникюре маловероятно. Об этом сообщила старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная в разговоре с «Радио 1».

Ранее появилась информация о том, что в Пскове женщина заразилась ВИЧ после маникюра. Жительница узнала о своем ВИЧ-положительном статусе случайно, во время госпитализации из-за другого заболевания. Она также призналась, что до этого никогда не интересовалась способами обработки инструментов у мастера.

Однако врач объяснила, данная процедура вряд ли могла привести к заражению.

«Пути передачи совершенно другие — половой путь (через сексуальный контакт), от матери к ребенку и через кровь. Мы понимаем, что при маникюре прямого контакта с кровью быть не должно, поэтому я очень сомневаюсь в этих результатах и думаю, что они неправдивые», — рассказала Ладная.

Она уточнила, что заражение возможно при контакте с кровью, но для подтверждения этого факта требуется проведение ряда исследований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что калифорнийские ученые создали вирус, способный победить ВИЧ.