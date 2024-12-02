Девелоперы рискуют обанкротиться из-за высокого уровня закредитованности

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Эксперты сетуют на сложную ситуацию в сфере строительства.

Девелоперы рискуют обанкротиться из-за высокой закредитованности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Строительные компании массово переходят на кредиты с плавающей ставкой, и это негативно сказывается на их состоянии. В 2025 году количество сделок сократилось больше чем на треть. В связи с этим источники «Известий» из числа участников рынка и сферы недвижимости предупреждают о риске банкротства для девелоперов.

Строительство дорожает из-за роста цен на материалы и скачков ключевой ставки, отмечают эксперты. По словам директора по развитию одной из компаний Радика Нигматуллина, стартовавшие в прошлом году проекты просто не были рассчитаны на изменение ставки в сторону увеличения. Хуже всех предприятиям с долгами.

«Застройщики с закредитованностью более 50% пострадают сильнее всего, не исключено, что они могут столкнуться с банкротствами», — сказал Нигматуллин.

По мнению специалиста, российский бизнес нуждается в поддержке, отметил Нигматуллин. Девелоперы оказались неготовы к текущему размеру ставки. Из-за этого постепенно снижается стоимость коммерческой недвижимости. Как заявляют столичные аналитики в Москве она упала в цене на половину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с ценами на новостройки в России.

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