Новогодняя «непереедаловка»: как сократить вред от праздничного застолья

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Диетолог Гинзбург рекомендует заменить белый хлеб ржаным на новогоднем столе

Новогодняя непереедаловка: как сократить вред от праздничного застолья

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Традиционные салаты с майонезом полезными не назвать, но если уж без них не обойтись, то стоит уменьшить порции. А какие еще есть способы?

От переедания за новогодним столом спасут хлеб и маленькие порции. Об этом рассказал изданию NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, праздничное застолье лучше обеспечить ржаным хлебом. Он намного полезнее белого, достаточно сытный, но некалорийный. Кроме того, при наличии хлеба порции обычно меньше.

Также специалист советует подавать нежирную рыбу, мясо или мясные нарезки, они хорошо утоляют голод и снижают потребность в другой еде.

Фрукты и овощи тоже есть в рекомендательном списке диетолога. А вот традиционные новогодние салаты одобрения врача не получили.

«Конечно, все новогодние салаты являются жирными и вредными, безусловно. Если понемногу есть даже вредные салаты, все равно ты их съешь меньше, чем съел бы, если положил сразу много», — предложил Гинзбург.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дед Мороз празднует 18 ноября день рождения. Точный возраст зимнего волшебника неизвестен.

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
100.03
0.09 105.73
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:05
«Трагедия нашей группы»: «Иванушки International» вспоминают умершего Яковлева
20:45
Утрата дня 20 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Странная логика»: Захарова об обвинениях России в диверсии в Балтийском море
20:04
Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе»
19:44
В Ленобласти задержали злоумышленников, пытавшихся похитить ребенка
19:24
Ночной перекус: какие продукты помогут быстрее уснуть

Сейчас читают

Педиатр объяснил, какую температуру нужно снижать у болеющего ребенка - чем можно и чем нельзя это делать
«Путь к эскалации»: эксперты о последствиях удара ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп