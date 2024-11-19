Новогодняя «непереедаловка»: как сократить вред от праздничного застолья

Традиционные салаты с майонезом полезными не назвать, но если уж без них не обойтись, то стоит уменьшить порции. А какие еще есть способы?

От переедания за новогодним столом спасут хлеб и маленькие порции. Об этом рассказал изданию NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, праздничное застолье лучше обеспечить ржаным хлебом. Он намного полезнее белого, достаточно сытный, но некалорийный. Кроме того, при наличии хлеба порции обычно меньше.

Также специалист советует подавать нежирную рыбу, мясо или мясные нарезки, они хорошо утоляют голод и снижают потребность в другой еде.

Фрукты и овощи тоже есть в рекомендательном списке диетолога. А вот традиционные новогодние салаты одобрения врача не получили.

«Конечно, все новогодние салаты являются жирными и вредными, безусловно. Если понемногу есть даже вредные салаты, все равно ты их съешь меньше, чем съел бы, если положил сразу много», — предложил Гинзбург.

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